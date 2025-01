COPPARO: cercano di sottrarsi ad un controllo: i Carabinieri di Copparo arrestano due persone

Nella serata del 4 gennaio 2025, durante le consuete attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Copparo hanno arrestato due uomini del posto: un 24enne incensurato e un 50enne già noto alle forze dell’ordine, rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale e per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’arresto è scaturito da un controllo alla circolazione stradale: i militari hanno intimato l’alt ad una vettura condotta dal 24enne che si trovava in compagnia dell’altro indagato. Da subito il conducente manifestava un atteggiamento aggressivo nei confronti dei Carabinieri, inizialmente alzando il tono della voce e minacciando verbalmente per poi passare alle vie di fatto con calci e spintoni per sottrarsi al controllo. Insospettiti da una reazione così spropositata, i militari hanno perquisito entrambi gli indagati. Il più giovane nascondeva negli abiti una modica quantità di cocaina. Mentre il cinquantenne veniva trovato nella disponibilità all’interno della sua abitazione di 360 circa grammi di marijuana, altri 50 hashish, un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per preparare dosi destinate allo spaccio.

Gli arrestati, come disposto dal PM di turno della Procura estense, sono stati condotti presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Ferrara.

Il 24enne è stato anche segnalato alla Prefettura di Ferrara per uso personale di droga con conseguente ritiro della patente di guida.

