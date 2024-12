CALDARONE (FDI): “In arrivo un regalo di Natale sotto l’albero per i nostri figli. Topi, scarafaggi, muffa e secchi d’acqua.”

Da genitore, non riesco a capacitarmi di come un sindaco possa permettere ai piccoli cittadini della propria città, di frequentare asili e scuole piene di muffa, con importanti infiltrazioni d’acqua e con la presenza di topi nelle strutture.

Sono stanca di ricevere le solite risposte preconfezionate di questa amministrazione alle tante interrogazioni comunali che continuo ad inoltrare sulle problematiche dei cittadini, che confermano il totale disinteresse delle priorità dei centesi da parte del Sindaco Accorsi e di tutta la sua giunta.

Apprendo con stupore, che nonostante siano passati oltre 3 anni dall’insediamento di questo sindaco, nulla è stato fatto nelle scuole per assicurare ai nostri figli un ambiente sano e sicuro.

Troppe segnalazioni giungono da genitori preoccupati, da operatori affranti e da cittadini arrabbiati perché i loro soldi vengono spesi per dormitori e non per la sicurezza dei bambini.

È inaccettabile sapere che bambini e ragazzi, debbano frequentare locali pieni di muffa e debbano giocare, mangiare e dormire tra i secchi per la raccolta d’acqua, trappole e topi.

Parliamo delle scuole Pacinotti, le scuole di Reno Centese, le scuole di XII Morelli e di tante altre strutture del capoluogo e delle frazioni dove ci sono aule chiuse, dormitori inutilizzabili e secchi nelle aule dove si svolgono le attività scolastiche.

All’asilo Pacinotti, ormai sono mesi che i bambini continuano a dormire tra la muffa e convivono con i topi.

Nel plesso di XII Morelli, ci sono importanti danni al tetto che stanno danneggiando la struttura a causa delle continue infiltrazioni.

Tante, troppe scuole del territorio sono state abbandonate, non ci sono investimenti e programmazione e tutele verso i nostri bambini.

Spero che il sindaco Accorsi non neghi anche in quest’occasione l’accaduto, ma inizi a capire che la città di Cento non è un gioco per fare carriera a discapito dei cittadini, dimostrando da anni che il suo unico interesse è andare sui giornali con il sorriso per investimenti imposti dal PD regionale come i dormitori nel centro della città o la chiusura dei reparti del Nostro Ospedale e la prossima trasformazione del Pronto Soccorso in CAU.

I Nostri bambini meritano rispetto, sicurezza, pulizia, garanzie e strutture adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche.

Non è accettabile che oltre alla muffa, debbano mangiare con la presenza di topi.

Sindaco Accorsi, se vuoi bene alla nostra città fatti da parte, stiamo perdendo tempo prezioso.

