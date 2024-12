MASI VOGHIERA – CENTESE 1-1: BEL PAREGGIO AL TERMINE DI UNA PARTITA INTENSA E COMBATTUTA

Il match tra Masi Voghiera e Centese si è chiuso con un 1-1, risultato che rispecchia quanto visto in campo. Una partita intensa e piacevole, dove entrambe le squadre hanno dato dimostrazione di qualità e organizzazione.

La Centese ha affrontato l’incontro in condizioni non ottimali, dovendo fare a meno non solo del regista Perelli, ma anche del laterale offensivo Bonacorsi, pedine importanti nello scacchiere biancazzurro. Inoltre Aiello, ancora febbricitante, è riuscito a dare il suo contributo solo nei minuti finali.

Nonostante le assenze, i ragazzi di mister Ciro Di Ruocco hanno saputo mantenere ordine e determinazione, trovando il vantaggio con Sanci, prima di subire il pareggio nel finale da un preciso colpo di Maione.

Bella prestazione del Masi Voghiera, che con questa partita conferma di essere la squadra più in forma del campionato, con una striscia positiva fatta di 4 vittorie e due pareggi nelle ultime sei partite disputate.

Nel Masi da sottolineare la prestazione del jolly difensivo Cattin, classe 2001, vero trascinatore della sua squadra. Nella centese bene Sassu e Bonvicini, oltre ovviamente alla soddisfazione per il ritorno al goal di bomber Sanci.

Prossimo appuntamento sabato 7 dicembre al G&g stadium dove la centese affronterà il Bentivoglio, squadra costruita per “ammazzare” il campionato e che oggi ha scavalcato la centese in griglia play off di un solo punto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...