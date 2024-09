CALDARONE (FDI): “In Democrazia, alle domande dell’opposizione si risponde sindaco.”

Ho protocollato nuovamente una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario, per porre nella sede istituzionale opportuna le domande al sindaco inerenti alla vicenda Teatro.

Nonostante l’intervento del senatore Balboni, non credo che il sindaco avrà il coraggio di affrontare l’argomento pubblicamente e di rispondere alle mie domande, soprattutto dopo che in Capigruppo aveva annunciato che se fosse uscita la notizia, non ci avrebbe più detto nulla.

La situazione è gravissima e i centesi meritano di conoscere la verità sullo stato dei fatti, sul perché sono stati stanziati ulteriori 800 mila euro per un’eventuale nuova gara e soprattutto meritano di essere aggiornati sulla causa che la ditta aveva preannunciato di fare contro il comune.

Se anche questa volta, il sindaco si sottrara’ al dibattito democratico in Consiglio comunale, l’unica strada che seguiremo, è quella dell’interrogazione parlamentare.

Ringrazio tutti gli alleati del centro destra, (FI, Lega e Avanti Cento) che hanno firmato la richiesta e hanno sostenuto questa mia battaglia a favore dei cittadini centesi e contro il silenzio assordante di un’ammistrazione che non accetta il dibattito democratico.

Capogruppo Francesca Caldarone

