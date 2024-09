PROMOZIONE: CENTESE IN TRASFERTA CONTRO IL CONSANDOLO, SFIDA DAL RICORDO ANCORA VIVO

Domani la Centese affronterà il Consandolo nella seconda giornata del campionato di Promozione. Una partita che riporta alla mente il drammatico spareggio del 2023, quando il Consandolo strappò la promozione ai rigori in uno stadio di Sasso Marconi gremito da oltre 1000 persone. Da allora, le due squadre hanno intrapreso strade diverse: il Consandolo ha disputato una solida stagione in Promozione, mentre la Centese ha trionfato in Prima Categoria, guadagnando il salto di categoria con largo anticipo.

Entrambe le formazioni arrivano cariche, forti di una vittoria nella prima giornata: la Centese ha battuto il Casumaro con sicurezza, mentre il Consandolo ha piegato il Castenaso in extremis con un gol del centrocampista Liri allo scadere. Un Consandolo che schiera l ex Cesano, oltre alle certezze Colino, Badje e Berto, giocatori che non hanno bisogno di presentazioni.

La sfida di domani sarà segnata anche dal confronto tra due allenatori di grande interesse. Mister Dirani, una figura conosciuta e rispettata nelle nostre zone, che ha lasciato un’impronta significativa quando guidava il Reno Centese, sarà pronto a mettere in campo tutta la sua esperienza. Dall’altra parte, Mister Ciro Di Ruocco, giovane emergente, sta dimostrando grandi doti tattiche e ha saputo plasmare una Centese ambiziosa e affamata di successi.

Nonostante le assenze del centrale difensivo Korouma e del centrocampista Radu, la Centese è pronta a dare battaglia in una partita che si preannuncia avvincente e seguitissima. Le premesse ci sono tutte per una gara ad alto tasso di emozioni, con il confronto tattico tra i due tecnici che promette scintille.

domenica 8 settembre, calcio d’inizio alle ore 15.30 presso lo stadio di Argenta.

