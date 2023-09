Camminata di Castenaso verso il fatidico traguardo della 50a edizione

Importanti novità per la Camminata di Castenaso

Continua il cammino della Camminata di Castenaso verso il fatidico traguardo della cinquantesima edizione. Il prossimo 22 ottobre saremo al 48° anno di vita per la prova sui 10 km, abbinata al Circuito Città di Castenaso sui 5 km, entrambe gare del calendario nazionale Fidal su percorso certificato. La manifestazione, intitolata alla memoria di Moreno Veronese, rappresenta una tappa fondamentale nel podismo emiliano e non solo nel periodo autunnale, attraverso un percorso veloce, tracciato su un rettangolo intorno alla zona sportiva e alla nuova zona residenziale in costruzione. Le camminate non competitive saranno invece su tracciati disegnati fuori porta.

Lo scorso anno la vittoria arrise al marocchino del Circolo Minerva Azeddine Majdoubi che coprì la distanza in 31’12” mentre fra le donne prima fu Fiorenza Pierli (Corradini Excelsior) in 37’18”. Nell’ultima decade il miglior tempo risale però al 2014, quando l’altro marocchino Omar Choukri corse in 30’22”, stesso discorso fra le donne quando vinse Giulia Mattioli in 35’07”, ma era un percorso diverso da quello attuale.

L’appuntamento è fissato per le 9:45 per la gara sui 5 km (riservata alle categorie femminili e agli uomini sopra i 60 anni) e alle 10:00 per la prova lunga per tutte le altre categorie maschili, c’è quindi un cambiamento nella struttura della manifestazione per dare anche più risalto alla prova delle donne. Premi per i primi 10 uomini e le prime 5 donne assolute, fra le categorie verranno premiati i primi 3 salvo per quelle da SM35 a SM65 dove il riconoscimento sarà per i primi 5. Il costo dell’iscrizione è di appena 10 euro con scadenza il 19 ottobre, ci si può iscrivere tramite il portale Endu (https://join.endu.net/entry?edition=80901).

Molti che hanno partecipato alla Camminata hanno poi scoperto i tesori di Castenaso, come la sua chiesa parrocchiale con l’organo che ha una storia tutta sua oppure Palazzo Guidotti con le sue volte a botte del XVII° secolo. Un luogo ideale per un pomeriggio di relax.

Mi piace: Mi piace Caricamento...