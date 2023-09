TUMORI: forse la svolta, scoperta la pillola che ‘potrebbe uccidere tutti i tipi di cancro’

Gli scienziati hanno sviluppato una pillola che potrebbe eliminare tutti i tipi di tumori. La nuova molecola – nome in codice AOH1996 – prende di mira una proteina presente nella maggior parte delle neoplasie che le aiuta a crescere e moltiplicarsi nel corpo. E significativo perché questa proteina – l’antigene nucleare cellulare proliferante (PCNA) – era precedentemente ritenuta “non controllabile”.Il farmaco è stato testato in laboratorio su 70 diverse cellule tumorali, comprese quelle derivate dal cancro al seno, alla prostata, al cervello, alle ovaie, al collo dell’utero, alla pelle e ai polmoni. Ed è risultato efficace contro tutte. La pillola innovativa è il culmine di 20 anni di ricerca e sviluppo da parte del City of Hope Hospital di Los Angeles, uno dei più grandi centri oncologici d’America. Fonte il Messaggero

