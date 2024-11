Carlotta Gaiani “Domani sarò vicino ai lavoratori della nostra Provincia”

“Domani unirò la mia voce a quella delle lavoratrici e dei lavoratori della Berco e delle aziende metalmeccaniche che manifesteranno a Copparo per chiedere una soluzione positiva delle crisi aziendali aperte nella nostra provincia – dice Carlotta Gaiani, candidata nelle liste del PD alle elezioni regionali –. Per anni le proprietà hanno evitato di mettere sul tavolo progetti di rilancio delle produzioni che tenessero conto dei cambiamenti del mercato e dei consumi. Non hanno investito, preferendo rimpinguare i bilanci e i profitti, per poi scaricare il peso dei loro ritardi su chi lavora e sulle famiglie. Si tratta di recuperare il tempo perduto e dare prospettive serie di lavoro. Serve più responsabilità da parte di chi possiede le imprese, soprattutto quelle di carattere multinazionale che spremono più che possono le maestranze e gli impianti per poi disfarsene quando non rendono più a sufficienza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...