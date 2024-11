Centese-X Martiri: pareggio giusto in una partita combattuta

La sfida tra Centese e X Martiri, disputata al G&G Stadium davanti a quasi 400 spettatori, si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. Una partita equilibrata, con episodi chiave e una grande organizzazione difensiva da parte degli ospiti, magistralmente diretti dal centrale difensivo Giacomo Jack Pallara.

Nel primo tempo, la Centese ha recriminato per due episodi controversi: prima l’atterramento di Bonacorsi in area, giudicato non punibile dall’arbitro, e poi un evidente fallo di mano in area della X Martiri, non sanzionato con il rigore nonostante le proteste biancoazzurre.

Nel secondo tempo, gli ospiti si sono resi pericolosi con Evali, che è entrato in area e ha calciato di piatto destro, trovando però la risposta provvidenziale del portiere Alberghini, bravo a sventare con una parata di piede. La partita si è fatta poi più nervosa: Meli è stato espulso, seguito dal mister e da alcuni membri dello staff tecnico della X Martiri, allontanati per proteste.

Nonostante sei minuti di recupero, la Centese non è riuscita a trovare il guizzo decisivo per sbloccare la gara. Il pareggio, alla fine, appare giusto: la Centese ha avuto più possesso palla, ma la X Martiri ha meritato il punto grazie a una difesa impeccabile e a una prova attenta e ordinata.

