CARLOTTA GAIANI: “la Berco è parte della nostra vita, della nostra storia e vogliamo che continui a farne parte nel futuro”

La Berco è parte della nostra vita, della nostra storia e vogliamo che continui a farne parte nel futuro. Per questo stamattina ero a Copparo. C’era tutta la città, i sindaci di tutta la provincia, l’assessore regionale Vincenzo Colla e il candidato presidente Michele de Pascale. I negozi hanno chiuso le saracinesche in segno di solidarietà perché i licenziamenti rendono tutti più poveri. Oggi come sempre siamo con la Berco, con le lavoratrici e i lavoratori che si battono per il lavoro e per la sicurezza!

