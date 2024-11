Bondeno. Aveva tentato di rapinare un anziano del posto. 31enne straniero arrestato dai Carabinieri

La sera del 30 ottobre un anziano ottantacinquenne, dopo aver trascorso la serata con degli amici nel pieno centro cittadino di Bondeno, si apprestava a rincasare con la propria autovettura. Salito a bordo ha avvertito però la presenza di un individuo che si era nascosto sui sedili posteriori. L’uomo subito gli stringeva le mani intorno al collo minacciandolo di morte se non avesse proseguito la marcia verso una meta da lui indicata.

La vittima, cercando di evitare le zone isolate e poco illuminate, ha cercato di percorre strade dove avrebbe evidentemente potuto avere l’occasione giusta per chiedere aiuto. Il malvivente però, avvedutosi della strategia dell’anziano, in tutta risposta strappava le chiavi dell’autovettura dal quadro costringendolo ad una brusca frenata. A quel punto lo stesso malvivente, sotto la minaccia di un coltello, lo invitava a cedergli il posto di guida. Ma l’azione non andava come l’aggressore aveva previsto dal momento che la vittima opponeva una energica resistenza ingaggiando una violenta colluttazione. L’anziano aveva la peggio riportando diversi tagli alle mani (con una prognosi di 21 giorni), ma costringendo il malvivente a darsi a precipitosa fuga anche per l’arrivo di alcuni passanti allertati dalle urla della vittima.

I carabinieri della Stazione di Bondeno, dopo immediata attività investigativa supportata anche dall’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali, sono riusciti nei giorni seguenti ad individuare l’autore del reato, identificato in un pregiudicato straniero di 31 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, denunciandolo alla Procura di Ferrara.

Nella mattinata odierna, i militari hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.I.P. presso Tribunale Estense che ha concordato con le risultanze investigative prodotte dagli stessi carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. L’uomo è stato quindi associato presso la Casa Circondariale “C. Satta” di Ferrara.

Al fine di prevenire la consumazione di reati contro il patrimonio e la persona, in relazione agli eventi verificatisi nelle scorse settimane a Bondeno, nelle scorse serate i Carabinieri della locale Stazione Carabinieri, coadiuvati da rinforzi provenienti dalle Stazioni di Cento e Burana, hanno effettuati controlli straordinari.

Controllate persone sospette, veicoli ed in particolare avventori dei bar e locali. Non sono state riscontrate gravi violazioni ma i Carabinieri impegnati nel servizio hanno controllato ed identificato 65 persone, 32 mezzi e i cinque esercizi commerciali della cittadina. Le attività di controllo dei Carabinieri con finalità preventiva proseguiranno nei prossimi giorni.

