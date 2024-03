CARTELLONE ” UN POMERIGGIO A TEATRO”: ROSSINI FLAMBE’

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

Appuntamento davvero imperdibile per bambini e famiglie, domenica 3 marzo p.v., quando, alle ore 17, il Teatro Pandurera di Cento ospiterà “Rossini Flambè” Opera buffa in cucina. Uno spettacolo per grandi e bambini che racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e la nostra cultura popolare.Una divertente e scatenata sequenza di canti, testi e comiche situazioni che, come una ricetta elaborata, mescoleranno temi e ingredienti con richiamo alla Commedia dell’Arte. Di quadro in quadro gli scatenati cuochi trascineranno il pubblico in una girandola di imprevisti, dispetti e disastri culinari, successi e trionfi di gusto e di piacere. Cucina come luogo di convivialità per eccellenza e Teatro come spazio di condivisione di storie ed emozioni.

