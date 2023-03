Casumaro – Centro del riuso: approvato il nuovo regolamento, è pronto a partire

Cento, 11 marzo 2023. Il centro del riuso di Casumaro, dopo l’approvazione del nuovo regolamento, è pronto a partire e cerca nuove volontarie e volontari. Il Vicesindaco Salatiello “Promuoviamo la solidarietà e la cultura del riutilizzo” Lo annuncia il Vicesindaco Vito Salatiello che, nei mesi precedenti, si è occupato della regolamentazione dell’utilizzo dello spazio e delle attività del Centro del Riuso di Casumaro, un luogo che la comunità attende da tempo. “Un primo passo lo abbiamo fatto con l’approvazione a dicembre del Regolamento della struttura, nella quale sarà possibile depositare i materiali di recupero e poter svolgere lavori di manutenzione, riparazione e riutilizzo. Inoltre servirà anche alla distribuzione di beni e oggetti usati, ancora utilizzabili perché in un buono stato di conservazione, così che possano allungare il loro ciclo di vita.” racconta il Vicesindaco Salatiello che in questi giorni ha lanciato una campagna di iscrizioni per diventare volontarie e volontari del Centro del riuso. “Insieme a CLARA SpA e le associazioni del territorio come Strade, Resistenza Terra, il presidio di Plastic Free Cento, Biblioteca Ileana Ardizzoni di Casumaro, Caracol Cooperativa Sociale e Agriambiente Ferrara, si vogliono realizzare laboratori di riparazione e manutenzione dei beni, così da poter diffondere la cultura della rigenerazione in tutte le sue mille caratteristiche.” specifica il Vicesindaco che prosegue “Siamo alla ricerca di volontarie e volontari che possano contribuire all’organizzazione di queste attività e alla gestione dello spazio, per far partire il Centro del Riuso entro la primavera. Credo che ciò che nascerà al Centro sarà un’ottima esperienza di condivisione, solidarietà ed educazione alla sostenibilità.”È possibile iscriversi al registro dei volontari civici individuali attraverso lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Cento.

