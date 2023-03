“PARCHEGGIO A PAGAMENTO” il Teatro dialettale dei Nottambuli venerdì 17 alla Pandurera

Venerdì 17 e Sabato 18 Marzo alle ore 21:00 presso il Teatro Auditorium Pandurera di Cento, l’Ass. SOCIETÀ NOTTAMBULI, porta in scena una brillante commedia dialettale in due atti dal titolo “PARCHEGGIO A PAGAMENTO” (liberamente tratta da: “Parcheggio a Pagamento” di Italo Conti).

I Nottambuli con questa commedia hanno “accettato” la sfida di mettere in scena ed interpretare con la loro solita verve e vena comica il triste problema dell’abbandono.

La vicenda che andrà in scena sembra paradossale, ma descrive una triste realtà attuale.

I protagonisti si trovano proiettati ai giorni nostri in una rovinosa e inquietante struttura, dove gli avventori devono far fronte oltre a una difficile situazione di vita, anche a del personale un pò sopra le righe e parecchio fuori di testa!!!

Aggiungiamo come ingredienti magici a questa situazione di per sé esplosiva i parenti, le forze dell’ordine un’inserviente dell’est Europa… il tutto benedetto dal Frate della struttura.

Il finale sarà a sorpresa con una morale tutta da scoprire…

