Nel pomeriggio di oggi, una pattuglia della polizia locale di Cento ha fermato e sanzionato per violazione dell’art 179 del Cds, un autista che circolava in via Bondenese, a #Casumaro, con un magnete (calamita) inserito nel cronotachigrafo digitale del mezzo pesante, alterando in questo modo il rispetto dei tempi di guida e riposo obbligatori per legge.

