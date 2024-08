Centese Calcio: Agosto di Preparazione, Record e Nuove Sfide**

La Centese Calcio sta vivendo un agosto vivace e intenso, con allenamenti al massimo presso i campi di San Matteo della Decima. Sotto la guida di Mister Di Ruocco, la squadra sta amalgamando l’esperienza dei veterani con l’energia dei nuovi arrivati e l ambizione dei giovani più promettenti.

Il 13 agosto, la squadra ha disputato una partita amichevole (in gergo cestistico lo chiamerebbero scrimmage) che ha messo in luce tanti giovani, tra i quali i classe 2007 Fabbri (goal all’ esordio ) Flores, Campanini e Cantelli. L’incontro ha offerto spunti preziosi a Mister Di Ruocco e al suo staff.

Il calendario di agosto è ricco di eventi: il 25 agosto, la Centese affronterà il Casumaro nella prima partita di Coppa Italia, mentre il 1° settembre inizierà ufficialmente il campionato di Promozione, con entrambi gli incontri che si giocheranno tra le mura amiche del G&G Stadium.

La Centese sarà anche protagonista alla Fiera e al Settembre Centese, con Open Day per i giovani calciatori e iniziative per rafforzare il legame con la comunità. Mentre La campagna abbonamenti, con il motto “Battiamo il record”, continua con grande ottimismo, mirando a superare i numeri degli anni precedenti.

In attesa dell’inizio dei lavori per il Parco del Reno, che dovrebbero concludersi entro fine 2024. Il progetto rappresenta un’importante risorsa per la comunità e andrà ad offrire uno spazio dedicato all’attività sportiva di tanti giovani, soprattutto nel periodo invernale.

Questo periodo di preparazione prelude a una stagione ricca di emozioni e sfide per la Centese Calcio e i suoi tifosi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...