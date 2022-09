🏀CENTESE CALCIO: DOMENICA 18 SETTEMBRE- LA GIORNATA BIANCO AZZURRA

Il campionato è finalmente iniziato e la Centese pare essere partita davvero col piede giusto; Perelli dal dischetto e Puggioli con una girata di testa siglano la prima vittoria in campionato dei Bianco Azzurri. Non era affatto una partita facile, anche per le aspettative che c’erano intorno all’esordio in campionato, soprattutto dopo la vittoria contro il Galeazza e il conseguente passaggio del turno in coppa. Questi primi tre punti sono fondamentali per creare il giusto entusiasmo in una squadra che per ovvie ragioni deve creare una nuova alchimia tra tutti i nuovi giocatori entrati in rosa; certamente ci sono ancora aspetti da migliorare, ma l’impegno dei giocatori è costante, soprattutto in vista della prima partita di campionato giocata al Bulgarelli. Infatti Cento ospiterà il Gallo, che domenica scorsa ha vinto 4 a 1 contro il Funo. Sarà una partita davvero dura, che vedrà il ritorno a Cento degli ex BiancoAzzurri, Deodari, Coraini, Fiorini e Govoni, insomma una partita che promette spettacolo, soprattutto visto il talento di Slimani.

Ma sempre parlando di spettacolo, per questa domenica la Centese Calcio ha pensato ad una bellissima giornata in bianco azzurro, pensata per tutta la famiglia: in occasione della prima partita di campionato, allo Stadio Loris Bulgarelli di Cento, la società sfilerà con tutto il settore giovanile prima dell’inizio della gara. Poi subito dopo la sfilata tutti insieme, dalla tribuna, ci fermeremo a sostenere i nostri colori, intonando Cori e gridando “Forza Centese”!

Ecco il programma:

• Ore 14:00 – Partita in famiglia per i nostri 2012• Ore 14:45 – Sfilata del settore giovanile dai piccoli amici alla juniores• Ore 15:15 – Ingresso con i calciatori per alcuni bimbi del Settore Giovanile• Ore 15:30 – Calcio d’inizio Centese vs Gallo

Insomma, un grande ritorno a casa, per gridare “Cento is Back”!

