Centese Calcio: IL CALENDARIO DELLA COPPA DI PROMOZIONE

Cento (FE), 3 agosto 2024 – Si respira aria da primo giorno di scuola presso i campi di Decima: lunedì 5 agosto la Centese Calcio si riunirà per dare inizio alla nuova stagione. La squadra, che ha confermato l’ossatura base dello scorso anno, ha visto l’uscita di – Cesano, Crippa, Fype e l esperto Ficarelli – sostituiti da cinque nuovi ingressi. L’ esterno sinistro Novi, il centrocampista Aiello, il tuttofare Minelli, la punta Sanci e il centrale difensivo Korouma. Inoltre, ritornano i classe 2006 Parola e Seletti, giovani promettenti che hanno maturato esperienza nella Juniores Nazionale del Corticella.

### Un Occhio ai Giovani Talenti

Il 5 agosto, la squadra si arricchirà con diversi giovani dell’Under 17, freschi vincitori del torneo Mazza di Ferrara, e con diversi giovani provenienti dalla formazione Juniores, che l’anno scorso ha vinto il proprio campionato regionale. Giovani talenti che rappresentano il futuro della Centese e che avranno l’opportunità di mettersi in mostra agli occhi di Mister Di Ruocco nella fase precampionato.

### Gironi della Coppa Italia e Calendario delle Partite

Recentemente sono stati diramati i gironi della Coppa Italia di Promozione, con la Centese impegnata nel girone 11 insieme a Casumaro, San Felice e Camposanto. Il calendario della competizione è già stato definito:- ** Dom 25 agosto:** Centese vs Casumaro ore 16.30– – **Merc. 11 settembre:** San Felice vs Centese ore 20.30- **Merc. 25 settembre:** Centese vs Camposanto ore 20.30– Presso i campi sportivi di Decima, in attesa dell’inaugurazione dell’impianto di illuminazione del G&G Stadium

La Centese Calcio si prepara dunque ad affrontare una stagione ricca di sfide e nuove opportunità, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e puntare a traguardi sempre più ambiziosi.Ne sono consapevoli anche i tifosi, protagonisti di una campagna abbonamenti senza precedenti, e che rappresentano la forza trainante di tutto il movimento biancoazzurro.

