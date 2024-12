Centese Calcio: Campioni di “fair play”

La Centese Calcio si aggiudica il Premio Disciplina per la stagione 2023-2024 con la Prima Squadra e la Juniores, un doppio riconoscimento che sottolinea l’impegno della società nel promuovere i valori di correttezza, lealtà e sportività. Un traguardo che non si limita al campo, ma testimonia la filosofia educativa che guida questa realtà calcistica.

Il Premio Disciplina, assegnato dalla FIGC, valuta parametri come ammonizioni, espulsioni e comportamenti di atleti, dirigenti e pubblico. La Centese ha brillato per numeri esemplari: pochissime sanzioni e un atteggiamento sempre rispettoso delle regole, sia in campo che fuori.

Questi risultati sono il frutto di un progetto ambizioso che parte dal settore giovanile, vero fiore all’occhiello della società, con quasi 400 giovani iscritti. “Questo riconoscimento premia il nostro modo di vivere il calcio, unendo etica e competitività”, afferma il Presidente Alberto Fava.

Il lavoro della Centese Calcio va oltre il risultato sportivo: punta a formare persone prima ancora che atleti. Lo dimostrano anche l’entusiasmo del pubblico dello Stadio G&G e la recente collaborazione con il Decima Calcio, che rafforzano il legame con il territorio.

La vittoria del Premio Disciplina non è solo un successo, ma un segno tangibile di una visione chiara: il calcio come strumento di crescita e comunità. Un orgoglio per Cento e un esempio per tutto il movimento dilettantistico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...