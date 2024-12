LEGA: “COMMERCIO, NO AGLI AUMENTI DELLA TARIFFA PER L’OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. EVITARE IL RIALZO DEL 15% PREVISTO NEL BILANCIO COMUNALE”

“La Lega si oppone fermamente all’aumento del 15% della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico previsto nel bilancio comunale, un provvedimento che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà numerose attività commerciali, in particolare quelle del centro storico, già alle prese con una situazione economica complessa.” A dichiararlo sono Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente segretario e consigliere capogruppo della Lega a Cento.

“A Cento, le piccole e medie imprese sono la spina dorsale dell’economia locale” – spiegano i due. “Questi aumenti, che vanno a gravare direttamente sui bilanci degli esercenti, sono insostenibili. I commercianti e i ristoratori stanno già affrontando sfide importanti, e l’aumento della tariffa per l’occupazione del suolo pubblico rischia di danneggiare ulteriormente le loro attività, con il concreto rischio di dover ridurre spazi e posti a sedere.”

“Non possiamo permettere che le nostre imprese locali vengano ulteriormente penalizzate da scelte amministrative che aumentano il carico fiscale senza giustificazione. Questo aumento è una misura inadeguata e ingiusta, che non tiene conto della difficoltà delle attività economiche locali. La Lega è al fianco di chi lavora ogni giorno per far crescere la nostra comunità e per rianimare i centri storici” – affermano Cardi e Melloni. “Chiediamo con forza all’Amministrazione Comunale di rivedere questa decisione e di trovare soluzioni alternative che non mettano in difficoltà le attività locali, già provate da anni difficili.”

