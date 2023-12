CENTESE CALCIO: SODDISFAZIONE E CONCENTRAZIONE!

Continua il buon momento della Centese Calcio, che viaggia solitaria in testa alla classifica sin dall’inizio del campionato. Sono saliti a sette i punti di vantaggio sulle inseguitrici, con il campionato giunto alla dodicesima partita sulle trenta totali. Un cammino ancora molto lungo e nel quale non saranno consentiti cali di tensione: l’esperienza passata lo insegna. La squadra ne è consapevole, cosi come tutto l’ambiente. Il pubblico presente allo stadio continua a crescere, con una media di oltre 300 spettatori a partita, che è un dato straordinario per la categoria.

Ai buoni risultati della prima squadra si aggiungono altre importanti soddisfazioni. La Juniores regionale guidata da Paolino Govoni continua a vincere, ed oggi è distaccata di soli due punti dalla capolista Castelfranco Emilia. Stesso dicasi per gli under 17 regionali dei Mister Guidoboni e Guaraldi, quarti in classifica, al confronto di vere e proprie corrazzate in ambito regionale. Tra i più giovani, tanta soddisfazione per la crescita del movimento, specie per le annate che per la prima volta si cimentano in campionati regionali, pagando talvolta lo scotto dell’inesperienza e del noviziato.

In un contesto, non dimentichiamolo, di grave carenza di strutture che spesso compromette lo svolgimento delle attività. Specie nel periodo invernale, con le squadre a doversi allenare nel retro delle porte o in aree pubbliche collaterali, in condizioni davvero critiche: uno svantaggio competitivo talvolta incolmabile. Speriamo davvero che nel breve termine vengano fatti investimenti in tal senso, specie con il rifacimento in sintetico del campo del parco del Reno e la sistemazione degli impianti di illuminazione. Il dover affittare campi, talvolta fuori dallo stesso territorio comunale e con costi esorbitanti, deve poter diventare uno spiacevole ricordo. La città lo merita, così come lo meritano le centinaia di ragazzi che praticano questo sport, a qualsiasi livello.

Tra le tante novità, giusto citare il rinnovo del consiglio di amministrazione. In primis l’ingresso alla vice presidenza di Davide Guglielmino, socio G&G costruzioni. Lui e la famiglia, grandi appassionati di sport e tematiche sociali, sapranno dare nuova energia e rinnovato slancio a tutto il movimento. E il grande rientro nel cda della Centese di Carlo Contri. Personaggio storico e protagonista della grande centese degli anni ‘70 e ‘80.

Infine, grande attesa per la festa di natale del 15 dicembre, dove a Villa Chiarelli di Renazzo si radunerà l’intero mondo biancoazzurro. Iscrizioni che vanno verso il sold out, e che chiuderanno il 5 dicembre.

