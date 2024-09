CENTESE: CAMPIONATO SOSPESO, MA NEL WEEK END CI SONO I GIOVANI

La Centese Calcio comunica che, domenica 22 settembre, il campionato sarà sospeso su disposizione della Federazione. Tuttavia, non mancheranno le emozioni per il pubblico, grazie al grande torneo organizzato in collaborazione con il Decima Calcio 1938.Le gare avranno luogo sabato 21 e domenica 22 settembre presso le splendide strutture di Decima, con possibilita’ di gustare la gastronomia dei volontari delle associazioni.

Il torneo, nominato 110% e dedicato alle annate 2012-2013, vedrà la partecipazione di 8 squadre per ciascuna annata, e rappresenta la prima edizione di un evento che promette di diventare un appuntamento fisso.

Un week end sportivo che vedra’ anche la squadra u19 elite di Paolino Govoni, fresca di un ottimo pareggio in casa del quotato Fabbrico (Re) , affrontare in casa i pari eta’ della Correggese Calcio.

Per quanto riguarda la Prima Squadra , la ripresa del campionato avverrà domenica 29 settembre, quando la Centese affronterà la Junior Corticella fra le mura amiche del G&G Stadium.

Mi piace: Mi piace Caricamento...