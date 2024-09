Elezioni Regionali 17/18 Novembre: Il Comitato Cento con Elena Ugolini presenta “Le 6 sfide per governare insieme”

Dopo il grande successo della giornata del 5 settembre, in cui abbiamo avuto l’onore di accogliere a Cento la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Elena Ugolini, il comitato “Cento con Elena Ugolini” annuncia un nuovo incontro informativo.

L’evento si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 18:00 presso la sede del Comitato in via Provenzali 7.

Durante l’incontro, verranno illustrate le “6 sfide per governare insieme” elaborate dalla candidata Elena Ugolini, che rappresentano i pilastri del suo programma per il futuro della Regione. Sarà un’importante occasione per approfondire questi temi e per confrontarsi su come affrontare le sfide e le opportunità che attendono l’Emilia-Romagna nei prossimi anni.

La sede del comitato è aperta dal lunedì al venerdì, negli orari 10:00-12:00 e 17:00-19:00.

Il Comitato “Cento con Elena Ugolini”

