CENTESE – CONSANDOLO: UNA SFIDA CARICA DI EMOZIONI ATTENDE LA CENTESE A DECIMA

Mercoledi alle ore 20.30, la Centese scenderà in campo contro il Consandolo per il turno infrasettimanale, sotto i riflettori di Decima. Non sarà una partita come le altre: è una sfida che richiama ricordi intensi, sia dolci che amari, nella memoria dei tifosi. Impossibile non pensare ai rigori di Sasso Marconi, che ci costarono la promozione in un pomeriggio che lasciò il segno nel cuore di tutti. Da quella delusione, però, è rinata una Centese più forte, che l’anno successivo ha trionfato in Prima Categoria, riscrivendo la sua storia con orgoglio.

Domani, contro il Consandolo guidato ancora da mister Andrea Dirani, servirà tanta determinazione. La squadra avversaria, pur avendo perso un po’ di slancio dopo un avvio di campionato brillante, resta pericolosa e capace di ribaltare i pronostici. Mister Ciro Di Ruocco potrà però contare su tutta la rosa ad eccezione di Fabbri, e avrà così la possibilità di schierare la formazione migliore per continuare il cammino verso gli obiettivi stagionali.

PRE PARTITA AL GOOSE CLUB, L’ANIMA DI DECIMA

La partita avra’ una cornice speciale, il Goose Club, un’area comfort all’interno della struttura sportiva di Decima, dotata di un ampio bar con gastronomia e una sala conviviale per godersi il pre-partita in totale relax. A completare l’esperienza, l’ampia tribuna coperta, pronta ad accogliere i tifosi per una serata di grande calcio e convivialità.

DISPONIBILI GLI ABBONAMENTI VALIDI PER IL GIRONE DI RITORNO

Per vivere ogni emozione della stagione da protagonisti, la centese l’abbonamento speciale v

alido per il girone di ritorno, al costo di soli 50 euro. Un’occasione unica per sostenere la Centese e accompagnarla in ogni sfida, condividendo con amici e familiari l’entusiasmo di un campionato avvincente.

