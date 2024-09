CENTESE – JUNIOR CORTICELLA

La Centese pronta alla sfida contro la Junior Corticella

Oggi alle ore 15.30, la Centese Calcio ospiterà la Junior Corticella presso il G&G Stadium. La sfida si preannuncia interessante, con la Centese che si presenta in splendida forma dopo il passaggio del turno in Coppa Italia Maurizio Minetti a punteggio pieno, ma soprattutto grazie a due vittorie convincenti contro Casumaro e Felsina nelle prime tre giornate di campionato. L’unica battuta d’arresto è stata la sconfitta di misura nel diluvio e nell’acquitrino di Consandolo.

La squadra allenata da mister Ciro Di Ruocco sta progressivamente recuperando alcuni degli infortunati, anche se Minelli e Novi rimangono indisponibili. Costantini sarà a disposizione del mister, pronto a dare il suo contributo in campo.

La Junior Corticella affronta il suo secondo anno in categoria Promozione e ha ottenuto una vittoria nella prima giornata contro il Felsina, seguita da due sconfitte, l’ultima di misura contro il quotato Faro Gaggio. Tra i giocatori da segnalare, l’ex Bozzato e l’attaccante Ibrian Ion, attuale capocannoniere della squadra con due reti.

Anche per domani è previsto un grande afflusso di pubblico, con 4-500 spettatori attesi sugli spalti. I tifosi della Centese, come di consueto, daranno il loro contributo caloroso, rendendo il G&G Stadium un ambiente ricco di passione e tifo per la squadra di casa.

La partita inizierà alle 15.30 e terminerà intorno alle 17.20. Gli sportivi centesi potranno poi proseguire la loro giornata di sport con l’inizio del campionato di pallacanestro, alle ore 18, presso il palazzetto, per una domenica di sport centese a tutto tondo.

