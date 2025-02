CENTESE-MESOLA: SABATO A CENTO ARRIVA LA CAPOLISTA

Cento (FE) – Il campionato di Promozione entra nella sua fase più calda e il calendario propone una sfida di grande interesse. Sabato 22 febbraio, alle ore 15:00, il G&G Stadium sarà il teatro dell’incontro tra Centese e Mesola, un match che potrebbe influenzare gli equilibri della stagione.

Con nove giornate al termine, la classifica è estremamente equilibrata. Il Mesola guida il girone con 50 punti, seguito dalla Comacchiese 2015 (48 punti), dal Valsetta Lagaro (45 punti, con una gara in meno) e dalla Valsanterno 2009 (43 punti, anch’essa con una partita in meno). La Centese, attualmente a quota 42 punti, condivide la posizione con il Bentivoglio e punta a consolidare la propria candidatura per la griglia playoff. Fermare la capolista rappresenterebbe un segnale importante per il finale di stagione.

Mesola a caccia di conferme, la Centese vuole l’impresa

Il Mesola arriva a Cento con l’obiettivo di difendere il primato in classifica. La formazione allenata da Mister Cavallari può contare su un organico solido ed esperto, guidato dal bomber Davo, già a segno 14 volte in stagione. A completare la rosa, elementi di esperienza come Calderoni, Cantelli e Neffati, oltre all’ex biancoazzurro Alessio Mantovani.

Sul piano statistico, il Mesola vanta la seconda miglior difesa del torneo, un dato che conferma la compattezza della squadra. Dall’altra parte, la Centese ha già dimostrato di potersela giocare con le formazioni di vertice, e l’ottima organizzazione della squadra di Mister Ciro Di Ruocco potrebbe rappresentare una variabile importante nel confronto di sabato.

Una sfida di tradizione nel calcio ferrarese

Centese-Mesola non è solo un incontro di alta classifica, ma rappresenta anche una sfida dal forte valore storico nel panorama del calcio dilettantistico ferrarese. Due club di grande tradizione si affrontano in un match che promette intensità e spettacolo.

A rendere ancora più significativa la sfida è il fattore campo, da sempre un punto di forza per la Centese. Il G&G Stadium è un riferimento per l’intero movimento biancoazzurro, un luogo in cui la squadra trova sempre un sostegno speciale, grazie a un pubblico che rappresenta un valore aggiunto, elemento raro per la categoria.

Gestione accrediti: la decisione della Centese

Per questa gara, la Centese Calcio ha deciso di non concedere accrediti agli addetti ai lavori. La scelta è stata presa con l’obiettivo di garantire equità e coerenza organizzativa, evitando ogni forma di disequilibrio nella gestione dell’evento.

📅 Appuntamento: Sabato 22 febbraio, ore 15:00

📍 G&G Stadium, Cento (FE)

