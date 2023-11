CENTESE: UN CAMPIONATO TUTTO DA VIVERE!

Analizzando l’andamento della squadra in questo primo scorcio di campionato si è notata una partenza fulminante, poi una leggera flessione con l’eliminazione dalla Coppa ed ora il primo posto, con tre punti di scarto sulla seconda.

Domenica arriva la neo promossa Balca Poggese, squadra insidiosa che veleggia a metà classifica. Per loro un inizio in linea con le aspettative, fatto di 3 vittorie 2 pareggi e 3 sconfitte.14 sono i goal all’attivo ma ben 13 quelli al passivo. Squadra che non presenta nomi di prestigio, con la conferma dell’ossatura base della scorsa stagione.

Come stanno i nostri? Di certo le splendide vittorie in rimonta delle scorse domeniche, di cui la strepitosa di Codifiume, dove si è ribaltato il risulto dallo 0-2 al 2-4, fanno sicuramente morale.



Un Pirreca “on fire” stabilmente in testa alla classifica cannonieri con 8 reti, ma sopratutto una amalgama di squadra sempre più evidente, con diversi giovani pronti a salire dalla panchina.

Domenica scorsa è toccato alla stellina del 2006 Alex busi spaccare la partita, con incursioni che hanno liberato spazi ed occasioni ai compagni, poi concretizzate egregiamente dal Bomber.

E mister Govoni che continua a predicare umiltà e sacrificio, chiamando già in causa le famose “finalissime da qua alla fine”. Come dargli torto ?

Domenica si giocherà di nuovo al Bulgarelli, sinora una sentenza per gli avversari. Quattro su quattro, ma l’asticella deve rimanere altissima: ogni avversario arriva sul terreno di Cento pronto a giocare la partita della vita. Non capita tutti i giorni, in queste categorie, di trovarsi di fronte ad un pubblico di 400 persone, con tutto lo spettacolo anche fuori dal rettangolo di gioco. Fra speaker, stacchetti musicali e tifo da categoria superiore.

Tutti pronti allora per domenica prossima, il cambio orario prevede la partita nell’immediato dopo pranzo, ovvero alle ore 14.30.Andra’ in scena la nona sinfonia, l’ennesima sfida da non perdere di questo affascinante campionato a tinte biancoazzurre.

