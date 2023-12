CENTO: 25mila euro per gli eventi natalizi, il Comune rilancia il Natale

Di Marco Cevolani

Molti cittadini, attraverso i social, non hanno fatto mancare il proprio appoggio e sostegno agli eventi messi in campo dal Comune di Cento e infatti, come riportato dalla determina 1273, sono stati stanziati ben 25.500 euro, con affidamento diretto e la ditta che curerà questo corposo calendario di eventi è la You Servizi di Acqui Terme, azienda leader in questo tipo di prestazioni.

L’intenzione dell’Amministrazione “è quello di porre in essere – si legge – la programmazione di un cartellone di eventi natalizi nel mese di dicembre, che possano interessare tutte le fasce d’età, con particolare attenzione per ragazzi e bambini, volto ad offrire occasioni di svago in un periodo festivo, favorevoli allo sviluppo della socializzazione, e dell’animazione del commercio della città mediante eventi di animazione del centro cittadino”.

Una volta questi eventi erano pensati e realizzati da associazioni di promozione sociale del territorio, ma la globalizzazione è arrivata anche a Cento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...