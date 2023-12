A 33 anni dallo schianto dell’aereo che colpì l’Istituto Salvemini, la Comunità di Castello d’Argile rinnova la vicinanza alla Città di Casalecchio di Reno e alle famiglie coinvolte in quella assurda tragedia. Gli anni trascorrono ma non si cancellano dolore e ricordo per 12 vite spezzate e 88 feriti, “colpevoli” di stare nel luogo in cui si esercita il diritto allo studio e si costruisce il futuro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...