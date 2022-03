CENTO: apertura domande del servizio di trasporto scolastico 2022/2023

“Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico a.s. 2022-2023.

Coloro che intendono usufruire del servizio dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 17/05/2022, esclusivamente online al seguente link: http://sosia.comune.cento.fe.it/UserLogin/LoginUser.aspx

Si precisa che gli utenti che presenteranno domanda oltre il termine, saranno accolti solo nel caso vi sia disponibilità di posti senza apportare modifiche ai percorsi.

Per la compilazione delle domande, solo in caso di reale necessità, ci si potrà rivolgere all’Ufficio servizi scolastici per ricevere assistenza nelle giornate di martedì e giovedì pomeriggio dalle 15,00 alle 17, 00, previo appuntamento telefonico allo 051 6843383/4.

A tal fine, è necessario essere in possesso di Spid e di un indirizzo valido di posta elettronica. Si precisa che l’Ufficio scuola non è abilitato al rilascio dello Spid.

Il servizio di trasporto scolastico inizierà a decorrere dal secondo giorno di scuola in base al calendario regionale.”

