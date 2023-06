CENTO: Approvato il progetto definitivo della Palestra di XII Morelli

Cento, 23 giugno 2023. Approvato il progetto definitivo della Palestra di XII Morelli, uno dei progetti per il quale l’Amministrazione Accorsi ha ottenuto il finanziamento dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Sindaco Accorsi “Arriviamo all’approvazione in giunta del progetto esecutivo dopo mesi di lavoro. Siamo soddisfatti di questo nuovo assetto che porta diverse migliorie. Stiamo lavorando per uscire con la gara per l’affidamento dei lavori. entro giugno.”

Dopo i diversi passaggi tecnici di approvazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una nuova palestra nella frazione di XII Morelli, arriva l’ok della giunta Accorsi all’investimento di oltre 1 milione e 400 mila euro, finanziati dal PNRR e dal Fondo opere indifferibili.

“Arriviamo all’approvazione in giunta del progetto esecutivo dopo mesi di duro e complicato lavoro, in quanto il progetto della palestra è calato in un contesto già urbanizzato per il quale è stato necessario trovare altre modalità di inserimento del fabbricato. Siamo soddisfatti dell’esito, che consentirà diverse e numerose migliorie e avrà un’impronta più definita nel contesto urbano della frazione.” commenta il Sindaco Accorsi.

L’Assessore Bozzoli entra nei dettagli tecnici del progetto, illustrati anche ai consiglieri comunali nella commissione seconda e lunedì alla consulta della frazione, convocata per la presentazione del progetto. “L’intervento consiste nella costruzione di un corpo strutturale autonomo e autosufficiente, che prevede anche la realizzazione delle pertinenze, dei locali di servizio e tecnici, spogliatoi e tutto quello di cui necessità l’attività sportiva, su un’area di circa 3 mila 300 mq di cui edificabili circa 530 mq.” spiega l’Assessore Bozzoli che prosegue “Per quanto riguarda la posizione dell’edificio, questa ha subito una sostanziale modifica rispetto al piano iniziale, per consentire di adeguare il progetto alle necessità richieste dal PNRR e anche introdurre miglioramento. Saranno demolite le vecchie scuole di XII Morelli in alternativa alla soluzione precedente che interessava la demolizione del magazzino comunale. Questo consentirà la realizzazione della nuova palestra ma non solo, ci sarà lo spazio per un parco e per un parcheggio che servirà appunto il nuovo fabbricato. Sia la palestra che il parcheggio saranno poi accessibili anche da via Paratore, che sarà l’ingresso principale, sia con un percorso carrabile che pedonale.”

“L’idea dell’Amministrazione, che tramite gli Uffici tecnici abbiamo trasmesso anche ai progettisti che si sono occupati della realizzazione del progetto definitivo, è quella di creare una seconda piazza nella frazione, che possa accogliere chi frequenterà la palestra, ragazzi della scuole e non solo, ma anche chi vorrà fruire del nuovo parco.” conclude Bozzoli.

La palestra infatti sarà utilizzata sia in orario scolastico dalla scuola primaria della frazione nonché sarà disponibile negli orari pomeridiani all’utilizzo delle associazioni sportive e ludico-culturali, in quanto rispetta le dimensioni e le prescrizioni del CONI e con la possibilità di svolgervi anche attività extra sportive. Sarà presente un campo di gioco di pallavolo per il volley di prima e seconda divisione, con pavimentazione sportiva in pvc e altezza regolamentare. Saranno disponibili tutte le strutture complementari all’attività sportiva, quali spogliatoi e bagni per gli atleti e agli istruttori, completamente accessibili anche a persone con disabilità. Inoltre, ci sarà un locale dedicato al pronto soccorso per l’attività sportiva e un deposito attrezzi e materiali.

Infine, il Sindaco Accorsi torna sul progetto. “Come ormai abbiamo imparato, i progetti del PNRR hanno tempistiche e criteri molto stringenti, che impongono un ritmo di lavoro serrato. I nostri uffici tecnici, che ringrazio sempre per il lavoro intenso, stanno lavorando per uscire con la gara di affidamento entro giugno, per consentire di rispettare la tempistica finale di realizzazione, entro il 2026. L’impegno è comunque quello di aggiornare non solo il consiglio comunale ma anche la cittadinanza, per questo motivo, incontriamo i consiglieri nella commissione preposta e la consulta per l’illustrazione del progetto. La partenza dei cantieri del PNRR soprattutto nelle frazioni, dove sono stati fatti gli investimenti più grandi, conferma la volontà di far vivere questi territori, aumentandone l’attrattività e la coesione sociale.” conclude il Sindaco Accorsi.

