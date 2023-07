CENTO: Avremo una nuova ‘Rassegna’ settembrina?

In attesa di verificare se la Pro Loco guidata da Daniele Rubino poteva registrare il marchio Settembre Centese (vedi nostro articolo http://www.areacentese.com/registrazione-marchio-settembre-centese-il-comune-al-contrattacco/) è intenzione dell’amministrazione comunale – si legge nella delibera di giunta del 29 giugno – “in attuale assenza di un soggetto organizzatore cui affidare la gestione degli eventi di intrattenimento correlati alla Fiera di Cento, proporre, per il tramite del proprio Ufficio eventi e dei propri Servizi culturali, una serie di iniziative collaterali, dirette ad animare il centro storico e ad agire quale elemento propulsivo dell’evento fieristico, ponendo in essere spettacoli musicali e/o teatrali, esibizioni e/o dimostrazioni sportive e rappresentazioni/performance di intrattenimento varie, su palco appositamente installato in Piazzale della Rocca”. Per realizzare questa rassegna di spettacoli il comune si avvarrà “in particolare delle tante risorse ed energie derivanti dal vasto ventaglio di realtà associative presenti sul territorio, prevedendo altresì la presenza di artisti professionisti di più chiara fama, in continuità con una prassi consolidata che vede l’Amministrazione comunale lavorare a fianco dell’associazionismo locale in occasione della Fiera, con progetti atti a favorire il continuo incremento della qualità di quanto realizzato dalle associazioni medesime e la crescita delle relazioni e delle sinergie tra di esse. “Nelle intenzioni dell’amministrazione questo calendario coprirà, indicativamente, i primi 12 giorni del mese di settembre e saranno stanziati 32250 euro. Resta solo da vedere, a questo punto, quale nome sarà dato a questa rassegna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...