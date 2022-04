CENTO: CARDI E MELLONI (LEGA): “IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE SIA GRATUITO PER GLI OPERATORI SANITARI.”

“Assurdo che medici, infermieri ed operatori sanitari siano di nuovo costretti a pagare la sosta nel parcheggio dell’Ospedale SS. Annunziata. Una scelta priva di senso voluta nel 2015 dall’ex sindaco PD Piero Lodi che oggi il sindaco Accorsi conferma. Dal 2020 il pagamento era stato sospeso per via dell’emergenza COVID, ma il 31 marzo di quest’anno, cessato lo stato di emergenza gli operatori sanitari sono tornati a pagare regolarmente la sosta. Ora serve una scelta politica chiara. La Lega dice no alla sosta a pagamento nel parcheggio dell’Ospedale. Per questo motivo oggi abbiamo presentato un Ordine del Giorno in consiglio comunale per indirizzare Sindaco e Giunta nella giusta direzione: quella di chi lavora al servizio degli altri e non merita di pagare balzelli ingiusti. Chiediamo una proroga di sei mesi fin da subito, per arrivare poi ad una esenzione definitiva dal pagamento della sosta per gli operatori sanitari che lavorano all’Ospedale di Cento.” Lo dicono Luca Cardi e Alex Melloni, rispettivamente coordinatore e consigliere comunale della Lega a Cento.

