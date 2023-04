CENTO: Col monopattino elettrico sotto i portici, sanzionato in base all’art. 160

Una persona è stata sanzionata per uso di monopattino elettrico sotto i portici di Via Matteotti. La Polizia Municipale di Cento è intervenuta sul posto su chiamata da parte di un cittadino che avrebbe assistito ad un acceso diverbio tra una persona che transitava col suo monopattino elettrico sotto il porticato ed un’altra persona che, invece, procedeva a piedi nello stesso luogo. Tra i due, probabilmente, è nato un alterco che non è sfuggito alle persone che erano sul posto, una delle quali ha allertato la Polizia Locale. La persona a bordo del mezzo elettrico è stata sanzionata in base all’Art. 160 che prevede una sanzione pecuniaria di alcune decine di euro. L’episodio di stamani pone in evidenza il pericolo che si crea a circolare con i monopattini elettrici sotto i portici ed anche in altre situazioni. Questi mezzi, purtroppo, non sono sufficientemente regolamentati e non sono neppure soggetti ad assicurazione.

Il porticato dove è stato sanzionato il conducente del mezzo elettrico. foto google maps

