Cento: Consiglio Comunale dedicato alla discussione di cinque regolamenti e all’approvazione della convenzione con la Fondazione Teatro Borgatti. “Il lavoro sulla revisione dei regolamenti comunali è un segno dell’attività dell’Amministrazione verso il miglioramento e l’efficientamento della macchina comunale e dei servizi offerti”

Davanti al Consiglio Comunale riunito in seduta ordinaria, il Sindaco Accorsi e la Giunta comunale hanno illustrato la modifica di cinque regolamenti comunali, gli strumenti normativi con il quale il Comune definisce e regola i suoi servizi.

“L’ordine del giorno di questo Consiglio testimonia quanto questa Amministrazione stia lavorando per revisionare ma anche innovare quelli che sono i regolamenti comunali, gli strumenti attraverso cui il Comune inquadra il suo funzionamento e regola i suoi servizi” dichiara il Sindaco Accorsi che aggiunge “L’aggiornamento del regolamento sull’albo pretorio on-line va nella direzione di semplificazione del procedimento interno di pubblicazione delle norme, un intervento che farà risparmiare tempo ai nostri uffici. Mentre, grazie al lavoro degli Assessori Pedaci e Salatiello che ringrazio, per la prima volta introduciamo la possibilità che un singolo cittadino possa svolgere attività di volontariato in diversi ambiti, senza essere membro di una specifica associazione, così da favorire un’ancora più ampia partecipazione”.

Per quanto riguarda invece i servizi comunali, vi è stata la trattazione da parte del Sindaco di due regolamenti relativi all’educazione e alla scuola, il servizio mensa e i servizi dedicati alla fascia d’età 0-3 anni, in particolare i nidi, sui quali il Sindaco specifica “Abbiamo deciso di abrogare il vecchio regolamento relativo ai nidi ed istituirne uno nuovo in modo tale da introdurre non solo adeguamenti normativi, tra cui l’introduzione del protocollo sanitario pediatrico, ma anche strutturare la proposta in base all’attuale contesto socio-demografico. L’attenzione che poniamo verso queste fasce d’età e i servizi ad esse rivolte é forte, per questo, approvando anche le nuove linee di indirizzo sulle mense, andiamo nella direzione di promuovere un servizio che stimola l’educazione all’alimentazione, a partire dalle scuole.”

L’Assessore alla Cultura Bidoli ha presentato la modifica del Regolamento del Centro Studi internazionale Il Guercino che sotto la guida della Prof.ssa Valeria Tassinari, si pone con una prospettiva di azione sempre più ampia: vi sarà infatti un raddoppio dei componenti del Comitato scientifico, con l’introduzione di figure come direttori museali e docenti universitari nonché la possibilità di estendere le attività del Centro anche alla valorizzazione di artisti contemporanei. “Con piacere presento questo Regolamento in Consiglio, in quanto frutto di una sinergia tra l’Assessorato alla Cultura e la Direttrice del Centro Studi, con la quale stiamo costruendo relazioni e comunicazione con altri istituti culturali, con l’impegno di creare una rete diffusa di valorizzazione culturale e turistica attorno alla città” dichiara l’Assessore Bidoli.

Con l’approvazione della convenzione con la Fondazione Teatro Borgatti, si è formalizzata la collaborazione per il Carnevale di quest’anno, che vede la Fondazione tra gli organizzatori insieme al partner tecnico e alle associazioni carnevalesche. “In questi mesi, c’è stata collaborazione e dialogo tra l’Amministrazione e tutte le parti coinvolte, che ringrazio per il lavoro fatto finora” dichiara il Sindaco Accorsi, che prosegue “Le risorse destinate al Carnevale andranno a coprire il compenso destinato alle associazioni carnevalesche e alle spese che sosterrà il partner tecnico, insieme alla Fondazione. Andiamo avanti per lavorare ad una grande manifestazione, con ritrovato entusiasmo dopo due anni di fermo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...