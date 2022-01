CENTO: Cordoglio per la morte di Antonio Bianchi, già assessore alla Sicurezza del Comune di Cento durante la sindacatura Bregoli

La Redazione di areacentese.com, profondamente addolorata per la scomparsa dell’amico Antonio, si stringe alla famiglia in questo momento di grande dolore.

“Antonio, prima ancora che amministratore, col quale abbiano lavorato e collaborato negli anni del suo mandato come assessore, era un amico. Una di quelle persone che, sia in ambito amministrativo che in quello sociale e associativo, ha saputo interpretare la vera anima centese. Tra le varie cose che mi piace ricordare di Antonio, la più simpatica, è la sua presidenza della celeberrima compagnia dell’oca morta, sodalizio goliardico esistente da oltre 30 anni (lo vediamo in foto con i suoi amici durante il festeggiamento del 25esimo del sodalizio). Antonio era anche membro dell’Accademia Italiana della Cucina. Durante il suo mandato amministrativo, tra le altre tantissime iniziative da lui promosse, si è distinto per la realizzazione del Concorso ‘Porta con te la sicurezza’, in collaborazione con la nostra Testata Giornalistica ed alla Prefettura di Ferrara, attraverso il quale ha portato una forte sensibilizzazione nei confronti della mortalità giovanile a causa di incidenti stradali. Ricordo con piacere anche l’iniziativa della festa di Piazza durante il passaggio di Millennio con una grande tensostruttura al centro della Piazza del Guercino. Caro amico, mi mancherai, davvero. Un saluto ed un abbraccio ad Anna, la tua Signora, e agli amici Andrea (e la sua famiglia) e Alberto, i tuoi due figli”.

Antonio Bianchi

