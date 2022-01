“FDI CHIEDE L’APERTURA DI UNO SPORTELLO PSICOLOGICO COMUNALE PER UNDER 35

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Alessandro Guaraldi e Francesca Caldarone hanno presentato il 13 gennaio un ordine del giorno in cui viene richiesta l’apertura di uno sportello psicologico comunale rivolto agli under 35.

Spiega il Coordinatore Comunale Alessandro Guaraldi:<< Dall’inizio della pandemia i cittadini hanno sperimentato momenti di vulnerabilità, solitudine ed incertezza. Le giovani generazioni sono state le più colpite dai lunghi periodi di lockdown ed isolamento, dovendo rinunciare alla socialità proprio nel periodo più delicato per la formazione della loro personalità. Numerosi sono gli studi, anche in Italia, che accertano l’aumento dei disturbi d’ansia, irritabilità, stress, disturbi del sonno e casi estremi di autolesionismo o suicidio, soprattutto in giovani ed adolescenti.>><<Inoltre, proprio in questi giorni, – continua a spiegare il Consigliere Guaraldi – il Governo Draghi ha deciso di stralciare dalla legge di bilancio 2022 il bonus per il supporto psicologico inizialmente previsto per un importo di 50 milioni di euro. Una grave mancanza che ancora una volta stigmatizza le cure psicologiche come un lusso per pochi e ne impedisce un accesso adeguato a chi ne ha bisogno. Come gruppo Consiliare chiediamo quindi all’amministrazione di attivare uno sportello di ascolto psicologico rivolto alla popolazione under 35, per dare una prima risposta ed un aiuto alle giovani generazioni, cercando di prevenire situazioni gravi, indirizzando il prima possibile i giovani verso i servizi pubblici idonei.>>”

