CENTO: Dopo i ‘raid’ in centro storico scatta il controllo straordinario del territorio dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Cento, nella notte tra il 23 ed il 24 giugno, hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio volto a prevenire la consumazione di reati contro il patrimonio ed azioni delittuose come quelle registrate nei precedenti fine settimana ai danni dei locali esercizi commerciali.

Consistente l’impiego di Carabinieri che hanno controllato le vie centrali di Cento, ma anche le frazioni di Renazzo e Casumaro e, contestualmente, il centro abitato di Poggio Renatico in tutte quelle aree dove sono presenti esercizi commerciali ed imprese artigianali.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 22 veicoli e 40 soggetti, ritenuti d’interesse operativo.

Un cittadino straniero è stato deferito in stato di libertà perché trovato alla guida di un autoveicolo con un permesso internazionale di guida falso, mentre uno studente di vent’anni è stato segnalato alla Prefettura perché in possesso uno spinello di hashish per uso personale.

