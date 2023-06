CENTO: RIPRISTINATO L’ORARIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

di Marco Cevolani

Cento. Con l’Ordinanza Sindacale n. 124 il Sindaco ha disposto il ripristino dell’orario convenzionale di funzionamento di tutti gli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale “preso atto della progressiva diminuzione dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica registrata nel primo semestre 2023”, incaricando quindi la Società Edison Next Government S.r.l di attivarsi in tal senso.

Da quando era entrata in vigore la precedente ordinanza, resasi necessaria per contenere i costi dei consumi di energia elettrica, numerose erano state le lamentele dei cittadini che percepivano l’eccessivo buio come un problema di sicurezza anche personale.

