CENTO: Gianluca Guidi in SINATRA-the man & his Music-mercoledì 20 marzo ore 21

Obiettivo: stupire!

I droni possono catturare video e immagini dinamici e illustrativi che mostrano la portata e il contesto scenico del tuo evento. Offrono prospettive uniche delle bellissime località in cui le persone scelgono di essere protagoniste. È un modo fantastico per sfruttare appieno lo splendido spazio che hai scelto contact: https://www.drone-filmaker.it/

Gradito ritorno sul palcoscenico del Teatro Pandurera di Cento per Gianluca Guidi che, mercoledI’ 20 marzo p.v. alle ore 21, porterà in scena Sinatra- the Man and his Music- un omaggio ad uno dei miti assoluti della musica leggera, “The Voice” attraverso un viaggio che ne ripercorre la vita, gli amori ma soprattutto i suoi più grandi successi musicali.

Una celebrazione ad un Mito dovuta. Per chi ha conosciuto l’epoca e quel mondo e per le più giovani generazioni che ancora non hanno avuto modo di incontrare.

Gianluca Guidi, cantante e attore di indiscusso spessore, regista di teatro, personaggio radiofonico e televisivo amatissimo – chi non lo ricorda nei panni Don Silvestro nella commedia musicale Aggiungi un posto a tavola?

