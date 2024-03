LIDO ESTENSI: Ventenne arrestato due volte in tre giorni

Obiettivo: stupire!

Nella mattina del 12 marzo una pattuglia della Stazione di Lido degli Estensi è stata inviata dalla Centrale Operativa in una zona residenziale di Porto Garibaldi dove, poco prima, un cittadino aveva notato una persona che si aggirava con fare sospetto.

I Carabinieri intervenuti sul posto, hanno notato un giovane, subito riconosciuto poiché arrestato la scorsa domenica dopo che aveva tentato un furto presso la scuola “Remo Brindisi”.

Alla vista dei militari, il giovane è andato in escandescenza colpendoli con calci e pugni nel tentativo di sottrarsi al controllo ma è stato però rapidamente bloccato e condotto in caserma. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un apparato telepass che è risultato rubato la notte precedente su di un’autovettura in sosta a Lido degli Estensi.

Pertanto, il ventenne di origini straniere ma da anni residente in Italia, attualmente sottoposto all’obbligo quotidiano di firma per maltrattamenti in famiglia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (entrambi i Carabinieri coinvolti hanno riportato lievi lesioni guaribili in 5 giorni). Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura estense, è stato rimesso in libertà non dovendo richiedere nei suoi confronti altre misure cautelari.

