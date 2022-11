CENTO: GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Cento, 25 novembre 2022. Il Consiglio Comunale di Cento unito contro la violenza

sulle donne, con un’iniziativa simbolica di sensibilizzazione sul tema e conoscenza

dello strumento dello Sportello Antiviolenza, gestito a Cento dal Centro Donna

Giustizia di Ferrara. Un videomessaggio e la passeggiata contro la violenza da

Cento a Pieve.

“Abbiamo voluto ricordare insieme, con tutte le forze del Consiglio Comunale, la

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un video

simbolico che sarà diffuso sul canale YouTube e su tutti i social del Comune di Cento.”

commenta la Vicesindaco Picariello, che si è fatta promotrice in prima persona

dell’iniziativa.

Prosegue Picariello “Ogni anno, il 25 novembre, il nostro Comune insieme a tutto il

Consiglio Comunale, ricorda questa giornata, le vittime di femminicidio e di violenza

Questa volta abbiamo deciso di fare questo messaggio simbolico sì ma importante per

mostrare ancora una volta la vicinanza delle istituzioni a questo tema, sul nostro

territorio e nella nostra comunità. Ringrazio tutte le consigliere e i consiglieri che hanno

risposto all’iniziativa e hanno contribuito alla creazione del video.”

Le consiglieri e i consiglieri di tutte le forze presenti nel Consiglio Comunale di Cento

hanno infatti espresso la propria vicinanza e solidarietà alle donne che hanno subito

violenza, ricordando quanto sia importante parlare, denunciare e rivolgersi alle

istituzioni per trovare un aiuto.

Il presidente del Consiglio Comunale Matteo Veronesi, si unisce nel sottolineare il

valore di questo gesto “Si tiene da anni un Consiglio comunale straordinario dedicato a

questa giornata. Quest’anno, si è trovata una modalità che allo stesso modo

coinvolgesse tutto il Consiglio Comunale e che potesse arrivare a più persone possibili.

Un messaggio che raccoglie le voci di tutti i gruppi consiliari del Comune di Cento, per

la sensibilizzazione e la conoscenza del fenomeno”.

Nel video, anche un riferimento ai dati registrati dal Centro Donna Giustizia sul

fenomeno nel territorio di Cento.



“Ogni giorno, anche a Cento, ci sono donne che subiscono violenza, molte denunciano

mentre altre rimangono in silenzio. Fino ad ottobre di quest’anno, lo Sportello

Antiviolenza decentrato di Cento ha accolto 24 donne, alcune per la prima volta e altre

già prese in carico. Tutte hanno figli e hanno subito una qualche forma di violenza,

fisica, psicologica, economica o anche sessuale.” illustra i dati la Vicesindaca Picariello

che il Centro Donna Giustizia di Ferrara con sede distaccata a Cento ha raccolto nel

corso della sua attività di Sportello e prosegue ”Il 26% di queste donne hanno dai 18 ai

29 anni, il 22% dai 30 ai 39 anni, il 13% dai 40 ai 49 anni e il 9% dai 60 ai 69 anni, quasi

tutte residenti a Cento e con un lavoro. Nel 43% dei casi l’autore delle violenze è ilconiuge e nel 30% dei casi è l’ex. Paritari al 9% troviamo il convivente e gli

amici/conoscenti. Al 4% rispettivamente fidanzati/amanti e famigliari.”

Conoscere questi dati è importante per comprendere la portata del fenomeno sul

territorio del Comune di Cento e quelli che sono i servizi di aiuto a disposizione per

stare vicino alle donne che hanno subito violenza e per riuscire a chiedere aiuto.

É attivo dal 2015 lo Sportello Antiviolenza decentrato, gestito dal Centro Donna e

Giustizia di Ferrara, al quale si può accedere da lunedì a mercoledì, dalle 14.30 alle

18.30 in Via Malagodi 12. Questo servizio, gratuito, offre un primo livello di accoglienza

alle donne, creando una relazione di fiducia per intraprendere insieme un percorso di

elaborazione della violenza e di uscita dal nucleo famigliare. Infatti, grazie allo

Sportello, si possono intraprendere percorsi di protezione delle donne che hanno

subito violenza, anche insieme ai figli.



Per contattare lo Sportello è possibile rivolgersi al numero 339 6841906 e visitare il

sito del Comune di Cento o www.centrodonnagiustizia.it per avere tutte le

informazioni.

Le iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza

contro le Donne si concentrano nella Giornata di venerdì 25 novembre: si terrà la

tradizionale passeggiata che unisce le panchine rosse di Cento e Pieve di Cento. La

partenza è prevista alle ore 20.45 dalle rispettive panchine, Cento dal piazzale

Benjamin Disraeli fino al ponte Vecchio, dove i due gruppi si incontreranno.

Nel ringraziare l’Assessore Francesca Tassinari del Comune di Pieve di Cento e

l’Assessore Silvia Bidoli per la collaborazione, conclude Picariello “Questa iniziativa,

curata dai due Comuni è diventata una tradizione importante di questa giornata,

rappresenta in modo simbolico la centralità di fare rete attorno a queste tematiche,

l’importanza della cooperazione delle diverse istituzioni, Comune, Forze dell’Ordine e

presidi sociosanitari, per aiutare le donne ad uscire dalla violenza, dagli abusi

domestici e dallo stalking. Nessuna donna è sola contro la violenza.”

