25 NOVEMBRE GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: RIFLETTERE OGGI, RICORDARE E AGIRE SEMPRE

Dati ISTAT alla mano il 31.5% delle donne ha subito nel corso della

sua vita almeno un episodio di violenza, fisica e/o sessuale.

“Crediamo potrebbe – e dovrebbe! – bastare fermarsi a questo numero

aberrante, per avere di che riflettere oggi e ricordare ed agire

ogni giorno” sono le parole del vice presidente di Nuova Sportiva,

Luca Bosi “Significa sapere che accanto ad ogni due nostre

conoscenti, amiche o famigliari c’è una terza donna che sta subendo

abusi, fisici psicologici economici morali. E’questo punto di vista

concreto e libero da mistificazioni che ci induce ad essere parte

attiva come società sportiva in un processo di cambiamento senza

sosta, in quanto promotrice dei valori sociali che lo sport

impersona.



Larga parte del nostro staff è composto da donne: possiamo fermarci

a sapere che “forse” una su 3 di loro è nella condizione di avere

bisogno di aiuto senza agire noi tutti in qualche modo? La risposta

è NO. Non possiamo: ecco perché quest’anno abbiamo voluto non solo

ricordare la Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne del

25 novembre, ma anche sostenere concretamente 3 associazioni dei

territori nei quali siamo presenti:

Devolveremo tutto il ricavato della vendita di cuffie espressamente

dedicate disponibili in tutte le nostre piscine a Parla con noi del

Comune di Pesaro, Centro Donna di Padova e Donna Giustizia di

Ferrara”

Una iniziativa nella quale Nuova Sportiva e i suoi collaboratori

mettono tutta la propria convinzione ed energia e che speriamo possa

coinvolgere tutti gli utenti in modo altrettanto attivo.

