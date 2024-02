Un numero importante di volontari della sezione centese dell’Associazione Nazionale Carabinieri è presente per tutte e 5 le domeniche di sfilate al Carnevale di Cento. I volontari sono presenti lungo il corso mascherato ed anche durante le fasi di trasferimento da e per gli hangar delle Associazioni Carnevalesche. Una presenza sobria e attenta che, unitamente a tutte le Forze dell’Ordine in campo, consente alle migliaia di persone giunte a Cento di vivere serenamente una giornata di carnevale.

