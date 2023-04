CENTO: I Carabinieri incontrano gli anziani per aiutarli a difendersi dalle truffe

Nel territorio della Compagnia di Cento (Fe) i Carabinieri, con la collaborazione delle locali amministrazioni comunali, dei parroci e delle associazioni di volontariato, hanno organizzato incontri con gli anziani al fine di illustrare a questa “fascia vulnerabile” le modalità con cui malfattori, approfittando della loro sensibilità emotiva, li inducono in errore e si fanno consegnare denaro e preziosi. I militari hanno invitato gli anziani a contattare sempre il 112 in caso di dubbi sulla presenza di soggetti che si presentano presso i loro domicili e, qualificandosi come addetti ai servizi di erogazione gas e luce, li inducono a mettere in frigo i gioielli sostenendo una falsa dispersione di gas che li rovinerebbe; li hanno esortati a non credere ad interlocutori che, fingendosi avvocati e rappresentando un incidente, nel quale è stato coinvolto un familiare, persuadendoli a consegnare denaro per le cure o per non far incorrere il congiunto in problemi giudiziari, in questi casi i Carabinieri hanno invitato i cittadini a contattare direttamente anche telefonicamente il proprio familiare e, in ogni caso, a non esitare a chiamare le Forze dell’Ordine tramite l’utenza di emergenza 112. Dal mese di ottobre dello scorso anno gli incontri si sono tenuti in Poggio Renatico (Fe) nei principali bar e luoghi di aggregazione di quel centro, i Carabinieri Burana si sono recati presso i circoli per anziani e centri sportivi presenti nel territorio di quella frazione di Bondeno, anche in Vigarano Mainarda il locale circolo sociale è stato messo a disposizione dei Carabinieri. In Cento, i Carabinieri delle Stazioni di Cento, Renazzo e Casumaro, si sono recati presso i circoli per anziani, nelle parrocchie ed in particolare, nel corso del mese di marzo u.s., nelle chiese del Santuario Madonna della Rocca e della Collegiale di San Biagio. I prossimi incontri sono previsti in Terre del Reno presso la parrocchia di Sant’Agostino ed in Bondeno presso il duomo. Sempre attenti alle parole ed alle indicazioni dei Comandanti di Stazione che hanno organizzato gli incontri, il “pubblico” è stato invitato a diffondere quanto da appreso tra parenti e conoscenti invitando tutti a comporre il 112 in caso di dubbi o difficoltà.

