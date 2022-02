CENTO: IX edizione della Sessione plenaria locale del MEP, organizzata dall’I.I.S. Bassi Burgatti e dal Liceo G. Cevolani

Dal 15 al 22 Febbraio 2022 si svolgerà a Cento, in presenza, la IX edizione della Sessione plenaria

locale del MEP, organizzata dall’I.I.S. Bassi Burgatti e dal Liceo G. Cevolani.

Quello del M.E.P (Model European Parliament) è un progetto presente in tutta Europa che

permette agli studenti di vestire i panni degli europarlamentari, simulando una vera sessione del

Parlamento Europeo.

I partecipanti, suddivisi in Commissioni specifiche che simulano quelle dell’europarlamento,

come quella dell’ambiente, degli affari monetari, dei trasporti, lavoreranno aiutati dai chairs, ovvero

da quegli studenti che hanno svolto il ruolo di delegati in sessioni precedenti, su un tema specifico

per realizzare un documento da proporre in Assemblea Plenaria.

Durante l’Assemblea Plenaria, che quest’anno si svolgerà al Teatro Pandurera il giorno 22

febbraio, tutti i delegati delle varie Commissioni discuteranno e voteranno le risoluzioni prodotte

dalle singole Commissioni.

Le sessioni M.E.P. si articolano in una prima sessione cittadina, nella quale vengono

selezionati alcuni ragazzi che proseguiranno poi accedendo ad una fase regionale, ad una nazionale

e ad una internazionale: quest’ultima è di vitale importanza in quanto la risoluzione votata viene

inviata alla Commissione Europea.

Rispettando tutte le norme anti-Covid, finalmente i ragazzi potranno incontrarsi di nuovo e

mettersi in gioco dal vivo, mettendo in campo le loro capacità e il loro entusiasmo.

