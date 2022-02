I Vulnerabili: educazione stradale a teatro

di Anna Zarri Il 17 febbraio le classi seconde dell’IIs “F.lli Taddia” hanno assistito a uno spettacolo teatrale allestito in Aula Magna dal titolo “I Vulnerabili”, di e con l’attore Filippo Tognazzo: lo spettacolo, promosso dall’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia Romagna, ha voluto sensibilizzare i ragazzi sui pericoli della strada dovuti alle cattive abitudini di chi guida. La distrazione alla guida è la prima causa di incidenti stradali in Italia che ogni anno provocano migliaia di morti. Purtroppo la scarsa sicurezza non fa notizia: sono poche le volte in cui in un articolo si legge che la causa di un incidente stradale è la mancanza di cinture allacciate o la distrazione dovuta al cellulare. Così come nelle pubblicità di auto o moto vengono esaltate caratteristiche come velocità e potenza, non dispositivi di sicurezza e protezione. Ai ragazzi è stato fatto comprendere come sulla strada, sempre, anche a piedi, è necessario mantenere la massima concentrazione. Perchè i Vulnerabili sono tutti coloro che, fuori e dentro l’abitacolo, possono essere vittime dell’imprudenza di chi guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...