CENTO: La donazione del ‘plasma’ arriva anche in Città

Dal prossimo venerdì 11 agosto sarà dunque possibile effettuare la raccolta del plasma. La cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità AUSL, Comune e AVIS alle ore 11.30. Continua a leggere dopo la pubblicità …

Alcune note per la donazione del PLASMA nel Punto Raccolta AVIS Cento

 La prenotazione è (al momento) esclusivamente telefonica al 339 8596316

 Per mantenere operativa la macchina separatrice, si chiede di rispettare

l’appuntamento, avvisando tempestivamente l’eventuale assenza

 La durata del prelievo potrebbe arrivare ad 1 ora circa

 Come per la donazione di sangue è molto importante essere ben idratati

 Devono trascorrere almeno 30 giorni tra una donazione di sangue intero ed una

di plasma o tra 2 donazioni di plasma

 Ricordiamo che sono consentite complessivamente fino a 6 donazioni all’anno

tra sangue intero e plasma

Che cos’è, cosa serve e come si preleva il PLASMA…

…la parte più fluida del sangue, dal caratteristico colore giallo in cui risiedono le

proteine, gli anticorpi e i fattori della coagulazione necessari a prevenire e a curare

gravi patologie, a produrre farmaci salvavita e a curare i bambini nati prematuri. La

Donazione di plasma è importantissima, adatta anche a chi ha i valori di ferro bassi,

quindi è una donazione per tutti!

Il plasma e i suoi sostituti sono spesso usati in pazienti molto gravi, in condizioni

instabili: dal deficit di fattori della coagulazione per la cura dell’emofilia, le

immunoglobuline (come quelle anti tetano) e l’albumina, impiegata in alcune

patologie del fegato e dei reni, fino alle ustioni estese.

La procedura di prelievo del plasma è sicura e avviene attraverso la plasmaferesi

utilizzando un kit monouso: il sangue prelevato entra in un separatore cellulare che

estrae la parte fluida (il plasma) e restituisce al donatore la parte corpuscolata (i globuli

rossi, i globuli bianchi e le piastrine). Tutto il procedimento è indolore e l’intera

seduta dura circa un’ora per prelevare 600 ml di plasma. Dopo 30 giorni si può già

ripetere la donazione, perché il nostro organismo rigenera il plasma molto

velocemente. Per legge, i donatori di plasma, come quelli di sangue, hanno diritto a

una giornata di esonero dal lavoro regolarmente retribuita.

