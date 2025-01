CENTO: LA ROCCA SI ILLUMINA PER DIRE STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI

“Il Comune di Cento partecipa alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per mantenere viva la memoria dei conflitti del passato e richiamare l’attenzione sul dramma che vivono i civili coinvolti nei conflitti armati attuali.



Quest’anno, la Giornata assume un significato ancora più urgente alla luce del tragico aumento delle vittime civili nei conflitti armati globali. Secondo il rapporto annuale 2024 di Action on Armed Violence (AOAV), si è registrato un aumento del 67% delle vittime civili rispetto al 2023, con un totale di 61.353 morti e feriti. Di questi, i civili uccisi sono aumentati del 51% mentre i civili feriti sono cresciuti dell’81%.



In questo drammatico contesto, insieme alle principali istituzioni centrali, alle Regioni e a numerosi altri Comuni italiani, sosteniamo con convinzione l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) e dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) all’adesione della campagna “Stop alle bombe sui civili”. Per l’occasione, nella serata del 1° febbraio verrà illuminata di blu la Rocca di Cento, un gesto simbolico che vuole essere un appello alla comunità internazionale per garantire il rispetto del diritto umanitario internazionale e la protezione dei civili.Unendoci simbolicamente a questa campagna, riaffermiamo il valore della pace e della solidarietà, e lanciamo un appello per fermare la violenza sui più vulnerabili: i civili coinvolti nei conflitti armati.

L’invito alla comunità è di riflettere sull’importanza della protezione dei civili.

