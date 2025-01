Ferrara. Carabinieri: controlli con i reparti speciali in centro città

Nella mattinata di oggi 29 gennaio, due pattuglie delle stazioni di Pontelagoscuro e Villanova, unitamente al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Ferrara, del N.A.S. di Bologna e del Nucleo Forestale di Ferrara, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nel centro cittadino. I militari hanno proceduto ad ispezionare tre attività commerciali site nel centro storico del capoluogo ferrarese, rilevando infrazioni sulla normativa della salute e sicurezza sui posti di lavoro. Al termine dell’ispezione, per un’attività è stata disposta la sospensione mentre, per entrambe le titolari, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per le violazioni riscontrate nonché l’emissione di sanzioni amministrative per un importo pari a 10.261 euro. Nel corso del servizio, i militari hanno inoltre proceduto a controllare alcune zone sensibili della città tra cui i “giardini 20 e 29 maggio” e piazzale della Stazione. Nel corso dei controlli condotti dai militari, sono state identificate 36 persone, di cui 6 ritenute di interesse operativo. L’attività rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli condotta dai carabinieri della Compagnia di Ferrara che ha consentito, nella giornata di lunedì scorso, di individuare inoltre un cittadino straniero colpito da ordine di espulsione. Per l’uomo, al termine delle procedure di rito, è scattato l’accompagnamento presso un CPR dove permarrà in attesa dell’espulsione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...